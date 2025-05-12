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Emekli Polis ile Genç Arasında Balyozlu Tartışma

Emekli Polis ile Genç Arasında Balyozlu Tartışma
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç emekli polis ile tartıştıktan sonra balyozla geri dönerek kapısına dayandı. Emekli polis, silahıyla dışarı çıkarak durumu kontrol etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartıştığı emekli polisin kapısına balyoz ile dayanınca olanlar oldu: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle arkadaşının yanına giden 17 yaşındaki çocuk, sokakta emekli polis ile tartıştı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ve bir süre sonra tekrar balyoz ile evinin kapısına dayanan çocuğu gören emekli polis, silahı ile sokağa çıkınca panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet ile arkadaşını ziyarete gelen M.S. ile mahalle sakini olan emekli polis H.K. arasında tartışma çıktı. Bölgeden ayrılan M.S., bir süre sonra balyozla geri dönerek emekli polisin kapısına dayandı. Beylik tabancasını alarak dışarı çıkan H.K. ile M.S. yeniden tartışmaya başladı. Paniğe sebep olan tartışmayı mahalle sakinleri araya girerek ayırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, emekli polisin kapısına dayanan M.S.'yi gözaltına aldı. Emekli polisin silahı ile dışarı çıktığı ve mahalle sakinlerinin onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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