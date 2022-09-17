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Emekli polis denizde yüzerken boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Emekli polis denizde yüzerken boğuldu

Samsun'da bir emekli polis, denizde yüzerken arkadaşı ile birlikte boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da bir emekli polis, denizde yüzerken arkadaşı ile birlikte boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahalle'de dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Aşkın Geçer (51), arkadaşı Orhan Sunal Yılmaz (55) ile birlikte serinlemek için denize girdi. İki arkadaş denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan Geçer ve Yılmaz ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası Aşkın Geçer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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