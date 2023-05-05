Emekli öğretmene jandarma kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evine gittikleri emekli öğretmen Cemile A.'ya (71) kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 2 Mayıs'ta Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile A.'nın evine gelen M.C.A., S.Y., M.T.E. ve N.D., kendilerini jandarma olarak tanıttı. 4 şüpheli, Cemile A.'ya ziynet eşyalarını koruma altına alacaklarını söyleyip, getirmesini istedi. Şüpheliler, Cemile A.'nın getirdiği 150 bin liralık ziynet eşyasını alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Cemile A., jandarmaya haber verdi. Çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olayı gerçekleştiren 4 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları ziynet eşyaları, 1 şarjörlü av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları ise sahibi Cemile A.'ya teslim edildi. Cemile A., jandarmadaki ifadesinde, şüphelilerin kendisini 'Sana büyü yapılacak. Ziynet eşyalarını ver, koruma altına alalım' diyerek kandırdığını söyledi.