Emekli öğretmen telefonla 500 bin lira dolandırıldı - Haberler

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Emekli öğretmen telefonla 500 bin lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emekli öğretmen telefonla 500 bin lira dolandırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, emekli öğretmeni yaklaşık 500 bin lira dolandırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, emekli öğretmeni yaklaşık 500 bin lira dolandırdı.

Kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs emekli öğretmen S.B.'yi telefonla arayarak 'Kimliğinizle kuyumculardan alışveriş yapıldı. Kuyumcular sizden şikayetçi. Sizde bulunan altınlardan parmak izi alınması lazım. Altınlar kriminale gidecek. Daha sonra size geri teslim edeceğiz' diyerek altınlarını istedi. Emekli öğretmen S.B., telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahısla buluşarak 1 pırlanta alyans, 1 adet pırlanta yüzük, 1 adet kolye, 2 adet altın yüzük, 2 metre kordon, 1 adet Trabzon bileziği, 5 adet çeyrek altın, 1 adet ata lira, 1 adet orta boy altın ve 275 euro para ile birlikte teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan emekli öğretmen polise giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcıyı yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun 3. Sayfa Haberler

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