Emekli öğretmen karısını öldürdü

Adana'da 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürdü. Şahıs, 'Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu' diyerek suçunu itiraf etti.

"Komando dede" karısını yemek yapmadığı ve çamaşırlarını yıkamadığı için öldürmüş

ADANA - Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.