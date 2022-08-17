Emekli öğretmen denizde boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren emekli öğretmen boğularak hayatını kaybetti. Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren emekli öğretmen boğularak hayatını kaybetti. Olay, Altınkum Mahallesi Şeker Tur Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Önder Özgür (70) serinlemek denize girdi. Özgür'ün bir süre sonra çırpındığını fark eden vatandaşlar şahsı kıyıya çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özgür hayatını kaybetti. Özgür'ün ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altınkum Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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