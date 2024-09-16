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Emekli Öğretim Görevlisinin Oğlu Tutuklandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in oğlu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Oğul, babasının cesedini bir bidona koyup çöp alanına götürdüğünü itiraf etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisinin oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette cesedi bulunan Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu O. Doludeniz'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 'kasten öldürme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen O. Doludeniz tutuklandı.

Babasının cesedini bidona koyup, ticari taksi ile çöp alanına götürmüş

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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