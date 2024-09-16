Emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in Cenazesi Defnedildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi defnedildi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında meydana gelmişti. Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedi çöp dökme alanında işçiler tarafından plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunmuştu. Olayla ilgili polis, şahsın oğlu O. Doludeniz'i gözaltına almıştı. Bugün Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, üst soyu öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi ise akşam saatlerinde Bozyazı ilçesine getirildi. Denizciler Mahallesi Beyler Mezarlığı'nda emekli öğretim görevlisi için cenaze namazı kılındı. Daha sonra araçtan alınan cenaze, yakınları tarafından defnedildi. - MERSİN