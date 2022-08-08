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Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti

Emekli hava pilot binbaşı hayatını kaybetti

Ankara'da rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören emekli hava pilot binbaşı Fuat Ünnü hayatını kaybetti.

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Ankara'da rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören emekli hava pilot binbaşı Fuat Ünnü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hastalığı sebebiyle Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Fuat Ünnü, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünnü'nün cenazesinin Akçakoca'ya getirileceği ve Akçakoca Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Doğancı Aile Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Pilot 3. Sayfa Haberler

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