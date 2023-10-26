Adana'da arabayla şehir dışına gitmek için karısıyla kavga eden emekli astsubay, eşini, çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Kızın babası olay yerinde sinir krizi geçirirken damadına,' Senin kanını içeceğim Yaşar, tek kızım vardı onu da sen aldın' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Emekli astsubay çocuklarının gözleri önünde karısını öldürdü

Olay yerine gelen baba sinir krizi geçirdi

Öldürülen kızın babası," Senin kanını içeceğim Yaşar, tek kızım vardı onu da sen aldın" diyerek isyan etti

ADANA - Adana'da arabayla şehir dışına gitmek için karısıyla kavga eden emekli astsubay, eşini, çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Kızın babası olay yerinde sinir krizi geçirirken damadına," Senin kanını içeceğim Yaşar tek kızım vardı onu da sen aldın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül (53), karısı Seda Ergül'e "aracı alıp şehir dışına gideceğim" demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Seda Ergül'ün eşine "Arabasız git" demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül'ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Acı haber alan Seda Ergül'ün annesi, babası ve birçok yakını olay yerine akın etti. Yakınları gözyaşlarına hakim olmazken baba Hacı Ömer Güveloğlu isyan ederek, "Senin kanını içeceğim Yaşar. Tek kızım vardı onu da sen aldın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evde yapılan incelemelerinin ardından Seda Ergül'ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde "Komando dede" olarak bilinen İbrahim Cebeci'de karısını baltayla öldürmüştü.