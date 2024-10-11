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Emekli Asker, Borçlu Tarafından Tehdit Edildiği İddiasıyla Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Emekli Asker, Borçlu Tarafından Tehdit Edildiği İddiasıyla Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu
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İstanbul'da 25 yıllık emekli asker Atilla Ç., maddi sıkıntılarına yardım ettiği Yalçın K.'nın borcunu ödememesi ve karşılığında tehdit edilmesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Avukatı, müvekkiline yönelik yapılan tehditlerin devlet gücü ve mafya ismi kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İstanbul'da 25 yıllık emekli asker, maddi sıkıntılarına yardım ettiği şahsın borcunu yıllarca ödememesi ve karşılığında icra işlemi başlatılınca kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin müvekkili adına açıklama yapan avukatı, "Atilla Ç. Borç vermiş olduğu ödemelerin dekontlarına rağmen haksız kazanç elde etmek suretiyle müvekkilin mevcut arsalarına tabiri caizse çökme, hem devlet gücünü hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir" dedi.

İstanbul'da 25 yıllık emekli asker olduğunu belirten Atilla Ç., maddi sıkıntılarına yardım ettiği Yalçın K.'nın kendisine borcunu ödememesi ve karşılığında icra işlemi başlatılınca tehditlere başvurduğu iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Benden aldığı bu ödünç paralar ile aile fertlerine lüks araçlar alıp lüks tatiller yaptığını öğrendim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müşteki Atilla Ç. 25 sene Türk Silahlı Kuvvetleri Kurtarma Su Altı Komutanlığı'nda görev yaptığını söyleyerek, "Şüpheli Yalçın K. ile münasebetimiz çocuklarımızın okul arkadaşı olmasıyla yaklaşık 17 sene önce başladı. 2010 yılında Yalçın K. bana gelip kendisinin tefecilerden borç aldığını, durumunun çok sıkışık olduğunu ve ailesiyle beraber kendisinin başının belaya girebileceğini söyleyerek benden yardım istedi. Kendisine ara ara maddi sıkıntılarından dolayı kendi talebine istinaden yardım ettiğim ve ailece görüştüğümüz birisidir. Benden aldığı bu paralar ile bir kısım tefeci borçlarını kapattığını, o zaman şahsına ait olan arsaya otopark yaptığını, kalan paralar ile aile fertlerine lüks araçlar alıp lüks tatiller yaptığını, aile fertleri ve sosyal medya paylaşımlarından öğrendim" ifadelerine yer verildi.

"Yıllarca hizmet ettiğim TSK'da medya vasıtasıyla beni küçük düşürmekle ve beni çevreme rezil etmekle tehdit etti"

Müşteki Atilla Ç.'nin soruşturma çerçevesinde Savcılığa verdiği ifadesinde ayrıca, "Şüpheli Yalçın K. 2012'de oğlumun nişanında, 2013'de düğününde ben ve çevremdeki tüm dostlarımdan borç para almıştır. Beni kefil göstererek senet karşılığı borç almıştır. Ben senetlere imza atmadım. Borçları istediğimde bana veremeyeceğini ancak üzerine kayıtlı arazileri vereceğini söyledi. Ben de kendi teklifiyle arazileri üzerime aldım. Kendisi çevresi ve tefecilere olan diğer borçlarını ödeyemeyince icra işlemi başlattılar. İcra işleminde evinin tahliye edilmesi gerekti, tahliye sırasında avukatları tehdit etmiştir. Evin tahliyesinden sonra olaylara dahil olan Oğuz Y. beni silahla tehdit etti. Bana 'Rus patronum Türkiye'de çok güçlü kişilerle çalışıyor" dedi. Beni medyaya vererek yıllarca hizmet ettiğim TSK'da küçük düşürmekle ve beni çevreme rezil etmekle ve itibarımı zedelemekle tehdit etti. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde Oğuz Y.'nin çıkarıldığı hakimlikçe 'başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan tutuklandığı, Yalçın K.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Hem devlet gücünü hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir"

Konuya ilişkin adliyenin meydanın açıklama yapan avukat İbrahim Altun, şikayette bulunmalarıyla titizlikle yürütülen bir soruşturmanın başlatıldığını söyleyerek, "Hala müvekkilimizin rahatsız edildiği bazı durumlar mevcut. Biz tüm evrakları, tarafa ödenmiş dekontları, ailesine yapmış olduğumuz ödemelerin hepsini sunduk. Bu dekontlara rağmen haksız kazanç elde etmek suretiyle müvekkilin mevcut arsalarına tabiri caizse çökme, hem devlet gücünü hem bazı siyasilerin adını hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin kendisine ve çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir. Biz bu huzursuzluk ve rahatsızlık had seviyeye ulaşınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Müvekkilin itibarını zedelemek için her türlü müdahaleyi yapmaları çok üzücü. Biz ülkemizde artık insanların daha duyarlı olmasını, birbirlerine hukuki yoldan başvurmasını, şiddet, tehdit ve gayri resmi yollara başvurulmadan Türk Mahkemelerine başvurmasının kanaatindeyiz. Biz böyle yaptık ve sonucunu aldığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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