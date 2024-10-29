Üye Girişi
Haberler

Emekli Asker Atilla Çağlıyan'a Şantaj ve Tehdit Davası

Emekli Asker Atilla Çağlıyan'a Şantaj ve Tehdit Davası
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da emekli asker Atilla Çağlıyan'a karşı şantaj ve tehdit suçlamasıyla yargılanan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın detaylarında, Y.K.'nın borç ilişkisi ve 'Rus mafyası' tehdidi öne çıkıyor.

İstanbul'da TSK'dan emekli asker Atilla Çağlıyan'ı 'silahlı tehdit', 'şantaj' ve 'itibar suikastı' yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. 'tehdit ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

İstanbul'da 2013 yılından itibaren şüpheli Y.K. önceki borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli asker Atilla Çağlıyan'ın çevresinden senet karşılığı borç aldı. Aradan geçen 11 yılın ardından 100 bin dolar borç alan şüpheli, sonrasında kendisine zarar geleceğini söyleyerek borç almaya devam etti. 2017 yılında toplam 975 bin doları banka hesabına geçiren Y.K.'nın bu paraları lüks bir yaşam için kullandığı iddia edildi. Borcuna karşılık olarak emekli asker Çağlıyan'a taşınmaz devreden Kaya, bir süre sonra borcuna karşılık verdiği yerlerin değerlenmesi nedeniyle geri almak istedi.

'Rus mafyasının korumasıyım diyerek tehdit etti'

Ardından mağdur Çağlıyan'ın üzerinde bulunan mal varlıklarını kendi üzerine geçirmek isteyen şüpheli, diğer şüpheli O.Y. ile anlaşarak Çağlıyan ailesi ve çevresini Rus mafyasının koruması olduğunu iddia ederek ölümle tehdit etti. Yaşanan olaylar üzerine savcılığa şikayette bulunan mağdur asker Çağlıyan konuyu yargıya taşıdı. Güvenlik ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

"Ben kimseyi tehdit etmedim"

Şüpheli O.Y savcılık ifadesinde herhangi bir tehdit dili kullanmadığını iddia ederek, "Şüpheli Y.K bana olayı anlattı. Ben de Atilla'nın kendisini dolandırdığını söyledim. Haksızlığı hoş gören birisi değilim. Atilla'yı tanıdığım için konuşursam verilen taşınmaz malları geri alabileceğimizi kendisine söyledim. O da kabul etti. Benim ruhsatlı silahım bulunmaktadır. Silahımı yanımda taşırım. Atilla'yla görüştük, konuştuk. Ben kimseyi tehdit etmedim. Tehdit ile taşınmazları devretmesini istemedim" dedi.

Şüpheli Y.K ise savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken şunları dile getirdi:

"O.Y bana müştekiyi tanıdığını onunla görüşerek sorunu iyi niyetle çözeceğini söyledi. Müştekiyle iki kez görüştüm. Başta müştekinin arsa ve daireleri vereceğini kabul ettiğini söyledi ancak sonradan müştekinin vazgeçtiğini telefondan da engellediğini söyledi. Ben O.y'nin müştekiyle görüşme sağladığını bilmiyorum."

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, şüpheli O.Y., "başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Çağlıyan ise daha önce kendisi hakkında internette yayılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan itibarsızlaştırma haberlerini de sildireceğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul 3-sayfa Finans Güncel Hukuk Yargı Suç

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.