Emanet aldığı araç yandı, yardımına çeşme hortumu ile vatandaşlar koştu

Antalya'da bir kişinin arkadaşından 1 saat önce emanet aldığı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların apartmanın birinci katından çeşme hortumu ve yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cezbi Akbulut kontrolünde olan 07 AUP 77 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç için esnaf ve diğer sürücüler seferber oldu. Yangın vatandaşların bir apartmanın birinci katından sarkıtılan çeşme hortumu ve yangın söndürme tüpü yardımı ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

"1 saat önce arkadaştan emanet almıştım"

Aracı arkadaşından 1 saat önce emanet aldığını belirten Cezbi Akbulut, "Arkadan beyaz bir duman attı. Bir şeyi yoktu, ben de durdurdum. Sağa çektim motor bölümünden duman çıktığını gördüm" dedi.

Akbulut'un olay sonrası üzgün olduğu görüldü. - ANTALYA