Elmalı'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Elmalı'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elmalı'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada metamfetamin, eroin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada metamfetamin, eroin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Ramazan Çetin isimli şahsın üzerinde ve evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Elmalı Merkez Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 3 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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