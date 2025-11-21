Elmadağ'da Yoldaki Çukur Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yoldaki çukur nedeniyle kaldırıma çarpıp devrilen araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ç.Z. idaresindeki 06 LD 409 plakalı Hyundai Accent marka otomobil, yoldaki çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırma çarpıp ters döndü. Kazada sürücü ve araçtaki 3 aile ferdi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA