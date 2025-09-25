Elmadağ'da Tartışma Kanlı Bitti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde tartıştığı gruba silah çeken şahıs, tartıştığı grup tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Elmadağ ilçesinde bir grup ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, tartıştığı gruba kuru sıkı tabanca çekti. Kendilerine tabanca çekildiğini gören grup, şahsı darbetti. Darbedilen şahıs bayılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ambulans çağrmak istedi. Bayılan şahsın bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA