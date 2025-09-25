Haberler

Elmadağ'da Tartışma Kanlı Bitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir tartışma sonucu silah çeken bir şahıs, tartıştığı grup tarafından darbedilerek bayıldı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde tartıştığı gruba silah çeken şahıs, tartıştığı grup tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Elmadağ ilçesinde bir grup ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, tartıştığı gruba kuru sıkı tabanca çekti. Kendilerine tabanca çekildiğini gören grup, şahsı darbetti. Darbedilen şahıs bayılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ambulans çağrmak istedi. Bayılan şahsın bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.