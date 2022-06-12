Elmadağ'da sağanak yağış sele sebep oldu - Haberler

Elmadağ'da sağanak yağış sele sebep oldu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Elmadağ ilçesinde bağlı Taburlar köyünde yağan yağmur sonrası köy yolunda sel meydana geldi. Selde can kaybı yaşanmazken köy halkı büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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