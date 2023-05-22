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Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu

Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.

Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Ankara-Samsun karayolu selden etkilendi. Trafik durma noktasına geldi. Bazı evleri ise su bastı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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