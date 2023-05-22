Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu
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Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.
Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Ankara-Samsun karayolu selden etkilendi. Trafik durma noktasına geldi. Bazı evleri ise su bastı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa