Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.

Elmadağ'da sağanak yağış sele neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Ankara-Samsun karayolu selden etkilendi. Trafik durma noktasına geldi. Bazı evleri ise su bastı.