Elmadağ'da Peşpeşe Kazalar: 2 Ölü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peşpeşe meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ liçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı. Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen 3 peşpeşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi. - ANKARA