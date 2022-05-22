Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi - Haberler

Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan kurtların köye indiği anlar görüntülendi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre boş tarla çevresinde dolaşan kurt, geldiği yöne doğru uzaklaştı.