Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi - Haberler

Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan kurtların köye indiği anlar görüntülendi.
Elmadağ'da aç kalan kurtlar köye indi
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan kurtların köye indiği anlar görüntülendi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre boş tarla çevresinde dolaşan kurt, geldiği yöne doğru uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa