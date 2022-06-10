Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada - Haberler

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Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada Gençlerin kavgasında 1 kişi yaralandıŞANLIURFA Şanlıurfa'da gençlerden oluşan iki grubun tekme tokatlı kavgası kameralara yansıdı.

Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar: Gençlerin taşlı sopalı kavgası kamerada

Gençlerin kavgasında 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da gençlerden oluşan iki grubun tekme tokatlı kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. Sokakta karşılaşan iki genç grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden gençler, tekme tıkat birbirlerine saldırırken gençlerden birini dükkanın önündeki beton parçasını alıp fırlatması dikkatlerden kaçmadı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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