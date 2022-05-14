Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartman önüne elleri cebinde gelen bir şahıs, bina girişinde bulunan 20 kiloluk 2 mazgal demirini çaldı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsız, çaldığı iki mazgalı alarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Apartman yöneticisinin şikayeti üzerine hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İspat Cami Mahallesi, Hırsızlık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title