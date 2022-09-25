Elini sıkıştırdığı salça makinesiyle birlikte hastaneye yetiştirildi 3. Sayfa Haberleri Bilecik'te evde salça yaparken eli makineye sıkışan şahıs, makine ile birlikte hastaneye yetiştirildi. Bilecik'te evde salça yaparken eli makineye sıkışan şahıs, makine ile birlikte hastaneye yetiştirildi. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta bahçeli bir evde ailesiyle salça yapan şahıs elini salça makinesine kaptırdı. Olay yerine hemen AFAD ekipleri yönlendirilirken, yaralı şahıs elini sıkıştırdığı salça makinesi ile birlikte hastaneye götürüldü. AFAD ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salça makinesi kesilerek şahsın eli çıkarıldı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Bilecik AFAD 3. Sayfa Haberler

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