Elini kolunu sallayarak girdi, uyuyan adamın telefonunu ve ayakkabılarını çaldı

Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir evi gözüne kestiren hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi. Bu sırada kapının önündeki balkonunda uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeden önce ayakkabıları, daha sonra telefonunu alan şahıs, koşar adımlarla evden çıktı. Uyandığında telefonunun ve ayakkabılarının olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. M.Y., hırsızın telefonunu getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını söyleyerek, bir an önce telefonunu kendisine getirmesini istedi.

Rahat tavırlarıyla pes dedirtti

Öte yandan şahsın eve girişi ve hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat bir şekilde eve giren şüpheli, önce ayakkabıları çalmak için hamle yapıyor. Daha sonra M.Y.'nin uykuda olduğunu fark eden şahıs, yavaşça yukarı çıkarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıyor. Ardından uyuyan adamın çantasını karıştıran, kısa bir süreliğine evin içine de giren şahıs, bir ses duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor. - MERSİN

