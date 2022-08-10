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Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı

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Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı Samsun'da 17 yaşındaki genç sokakta karşılaştığı elindeki cep telefonunu almak isteyen kişiye telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı

SAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki genç sokakta karşılaştığı elindeki cep telefonunu almak isteyen kişiye telefonu vermeyince bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki A.B.Y.Y. sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin elindeki cep telefonunu istedi. Telefonu vermeyerek direnen A.B.Y.Y. kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanmasına rağmen elindeki telefonu vermeyen genç 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karnından ve sol koltuk alt kısmından yaralanan A.B.Y.Y. hastanede tedavi altına alındı. Yaralı genç kendisine bıçakla saldıran şahsın elindeki telefonu istediğini vermeyince bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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