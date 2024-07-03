Zonguldak'ta Genç, Park Halindeki Otomobilin Camını Kırdı ve Jandarmaya Teslim Oldu

Zonguldak'ta bir genç, gece saatlerinde elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayın zanlısı genç jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. B.K. isimli genç, gece saatlerinde eline sopa alarak Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına geldi. Burada E.T.'ye ait aracın arka camına sopayla vurarak hasar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde arkadaşının engelleme çabalarına rağmen araca zarar veren B.K. olayın ardından jandarmaya giderek suçunu itiraf edip teslim oldu.

İhbar üzerine araçtaki maddi hasarı tespit eden ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken araç sahibi E.T., B.K.'den şikayetçi oldu. B.K.'nin eski kız arkadaşının E.T.'nin oğlu ile evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK