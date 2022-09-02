Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elindeki orakla Hint keneviri keserken suçüstü yakalandı

Kocaeli'de bir arazide yapılan çalışmada 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de bir arazide yapılan çalışmada 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde bulunan şahıs, hint keneviri bitkisini orakla keserken suçüstü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dün Kartepe ilçesindeki bir arazide arama yaptı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan arama neticesinde 240 kök Hint keneviri bitkisi, 227 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinde Ş.Ö. isimli şahıs orakla Hint keneviri bitkisini keserken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın hakkında işlem yapılarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title