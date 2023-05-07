Elinde bıçakla balkon demirlerine çıkan kadın, korku dolu anlar yaşattı

Antalya'da oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkon demirlerine elinde bıçakla çıkan kadın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'da oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkon demirlerine elinde bıçakla çıkan kadın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Elinde bıçakla ekiplere direnen kadın, 2 saat sonra yakın arkadaşları tarafından ikna edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elinde bıçakla balkon demirlerinde Fatma E.(33)'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı branda açtı.

Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve tepki vermeyen kadın 2 kez indiği balkon demirlerine 3'üncü kez çıktı. Bir sure sonra şahsın yakın arkadaşları da bölgeye geldi. Kadın, yaklaşık 2 saat sonra arkadaşları tarafından ikna edilerek apartman içerisine alındı. Meraklı vatandaşların o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA