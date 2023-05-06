Eli boş girdiği villalarda konaklayan hırsız valizini doldurarak ayrıldı

Denizli'de 9 villayı soyan şahıs, JASAT dedektiflerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Boş valizle girdiği villalarda konaklayıp sabah hırsızlık yaparak ayrılan şüpheli, yeniden aynı adresleri hedef alınca yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde son dönemde meydana gelen 9 evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını Abdullah D.'nin (41) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin akşam saatlerinde elinde valizle boş villalara gelerek gece burada konakladığı, yine camlarını kırarak içeri girdiği evlerden hırsızlık yaptığı, çaldığı eşyaları valizine doldurarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Hırsızlık için tekrar gelince yakayı ele verdi

9 ayrı hırsızlık olayının faili olan Abdullah D.'nin tekrar villalar bölgesine geleceğini değerlendirerek beklemeye başlayan JASAT dedektifleri, sabah saat 07.00 sıralarında elindeki valiz ve girdiği evden çaldığı av tüfeğiyle yürüyen şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin valizinde yapılan aramada 9 farklı evden çalınan hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 yıl önce başka bir evden çalınan televizyon da bulundu. 3 yıl sonra çalınan televizyonu kendisine teslim edilen mağdur vatandaş, "Bulunmaz düşüncesiyle müracaat bile etmemiştim" diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gece uyuduğu evlerden hırsızlık yaparak ayrılan Abdullah D.'nin yapılan sorgusunda toplam 65 suç kaydı bulunduğu, 3 farklı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Valizli hırsız' olarak tedirginliğe yol açan şüphelinin tutuklanması ile mahalleli rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ