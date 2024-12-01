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Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
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Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasa tasarısına göre, elektronik sigara satanlar ve alkol damıtanlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Elektronik sigara ticareti yapanlar ve bulunduranlar 6 yıla kadar hapis cezasına çarptıracak. Damıtarak alkol derecesini yükseltenlere ise 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Bakanlığın sağladığı elektronik sisteme uymayanlara 10 milyon lira para cezası kesilecek.

Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışı ve kaçakçılığı önlemek ve gençler arasında popülerliği her geçen gün artan elektronik sigara konusunda düğmeye bastı. Yeni yaptırımlar konusunda çalışma gerçekleştiren AK Parti, önümüzdeki günlerde hazırladığı yasa teklifini Meclis'e getirecek.

ELEKTRONİK SİGARADA 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Buna göre elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenler üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

MAKARON VE SİGARA KAĞIDINDA DA UYARICI YAZILAR YER ALACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, makaronda da tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar yer alması zorunlu olacak. Bu rakam sigara kağıdı ve filtresi için yüzde 65 olarak belirlendi. Söz konusu kuralları ihlal edenlere 50 bin lira para cezası kesilecek.

18 YAŞ ALTINA SATIŞ YAPANLARA AĞIR YAPTIRIM

18 yaş altına tütün ve nargile satıp, aynı suçu 5 yıl içinde 3 kez işleyenlerin tütün satış belgesi veya nargile sunum belgesi iptal edilecek. İş yerleri iki yıl kapatılacak. Etil alkolü amacı dışında ticaret için kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Ayrıca etil alkole aroma karıştıranlar için de 1 milyon lira para cezası düşünülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa, izinsiz damıtarak alkolün seviyesine artıranlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

ELEKTRONİK SİSTEMİ KURMAYAN İŞLETMELERE 10 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen elektronik sistemleri kurmayanlara, sistem kapsamında uygulanan mühürleri bozanlara, sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek iletilmesi gereken verinin iletilmesini önleyenlere veya bunları gerçeğe uygun olmayan şekilde iletenlere, alkol ve alkollü içki ticaretinin Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Fiilin beş yıl içinde tekrarlanması hâlinde üretim ve ithalat faaliyetlerine dair belgeler iptal edilecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Ağrı Doğubeyazıt ta iki tane kocaman iş merkezi kaçakçılık üzerine kurulmuş. Elektronik sigaradan alkollü içeceklere herşey sergilenerek satılıyor. Esnafla konuş yüzde doksanı PKK yandaşı. Ama kapının önünde kolluk kuvvetleri ses etmez al dışarı çık pat ensendeler yasakmış. Yahu adam satıyor satıyor ona bişi yok. Alana ceza.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Alkol haram faiz helal cennette tuğla satışı helal ben böyle dinin taaaaaq

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Haber Yorumlarıhamza kayra:

Kardes ben bunu yillardir soylerim birde kaymakamligin karsisinda ??

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Haber YorumlarıTolga H:

yaw anlamıyorum kardeşim devlet bunları yasal yapsın kendi bünyesine alsın. sigarayı bırakamayanlar daha az zararlı alternatifler arıyorlar kaçakçılara yöneliyorlar bunları devlet satsa para yine devlete gidecek. elektronik sigarayı niye şeytanlaştırıyor bizim ülkemiz anlamıyorum sigarayla savaşmakmı istiyorsun IQOS'u ve e sigarayı yasal yap

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