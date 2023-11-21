Elektronik kelepçe ayağından çıkan kocaya gözaltı

Samsun'da eski eşine yaklaşmama kararı olduğu için ayağındaki elektronik kelepçe bulunan eski koca, kelepçenin halı saha maçında çıkması sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Elektronik kelepçe ayağından çıkan o kocaya gözaltı

Eski eşi, üzerine yürüyen şahıstan biber gazı sıkarak kurtulmuştu

SAMSUN - Samsun'da eski eşine yaklaşmama kararı olduğu için ayağındaki elektronik kelepçe bulunan eski koca, kelepçenin halı saha maçında çıkması sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uzaklaştırması olmasına rağmen eski eşi tarafından takip edilen, video çektiği sırada üstüne koşan eşinden çantasında taşıdığı biber gazı sayesinde kurtulan Havanur Akan Beşiktepe (31), sosyal medyada "Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum fakat yarın ne olacak" diyerek yetkililere seslenmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest

Olay sonrasında eski koca E.Ç.'nin(28), boşandığı Havanur Akan Beşiktepe'ye yaklaşmaması için ayağına elektronik kelepçe takıldı. Ancak elektronik kelepçe bir süre önce E.Ç.'nin ayağından çıktı. Genç kadın ölüm korkusu yaşarken E.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Halı sahada maç yaparken aldığı darbe sonucu elektronik kelepçenin çıktığını iddia eden E.Ç., kendini savundu. Savcıya ifade veren E.Ç. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Havanur Akan Beşiktepe, 2020 yılının Ocak ayında eski askeri personel olan E.Ç. ile Erzurum'da evlenmiş, 3 ay sonra boşanma kararı almış ve Samsun'daki baba evine dönmüştü. Eşinin tehditleri nedeniyle mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmış ve çift daha sonra boşanmıştı.