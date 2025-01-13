Bolu'da Elektrik Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Elektrikten kaynaklı çıkan yangın maddi hasara neden oldu

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde elektrikten kaynaklı çıkan davlumbaz yangını mutfakta maddi hasara yol açtı. İtfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Karaçayır Mahallesi'nde Şehit Selen Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katında elektrik arızası sebebiyle davlumbaz yangın çıkarttı. Ev halkının dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Evdeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine kısa süre içerisinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde gerekli soğutma işlemlerini yaptı. Yapılan duman tahliyesi sonucunda evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldiği görüldü.