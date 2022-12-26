Elektrikli sobadan çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında müstakil ev alev alev yandı. Evde ikamet eden yaşlı çift ise tarım işçileri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yangın ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 90 yaşındaki Durmuş Ayhan'a ait 2 katlı müstakil evde iddiaya göre elektrikli sobasından yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören yan bahçedeki tarım işçileri, içerideki Durmuş ve Fadime Ayhan'ı kurtararak dışarı çıkardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN