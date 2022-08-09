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Elektrikli scooter alev alev yandı

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Elektrikli scooter alev alev yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması neticesinde yandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooter aküsünün patlaması neticesinde yandı.

Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aküsünden yanmaya başlayan scooteri söndürerek apartmanın dışına çıkarttı.

Elektrikli Scooter kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elektrikli scooter Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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