Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı - Haberler

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Elektrikli scooter alev aldı, patlama anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Patlama anları vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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