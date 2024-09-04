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Elektrikli motosiklet köprü inşaatına düştü

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Çorum'un Osmancık ilçesinde geri manevra yapan elektrikli motosiklet köprü inşaatına düştü. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde geri manevra yapan elektrikli motosiklet köprü inşaatına düştü.

Kaza Çay Mahallesi, Dodurga Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli motosikletiyle ekmek dağıtımı yapan Durmuş Ö. cadde üzerinde bir bakkala ekmek bıraktı. Bakkalın yanından geri manevra yaparak ayrılmak isteyen sürücü Durmuş Ö. yapımı devam eden köprü inşaatının çukuruna düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen sürücü yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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