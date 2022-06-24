Elektrikli eşya hırsızları polisten kaçamadı Kırşehir'de üç ayrı ikametten elektrikli eşya çalan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Kırşehir'de üç ayrı ikametten elektrikli eşya çalan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar sonucu üç ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheli 3 şahsı teknik takibe aldı. Ekiplerin yaptığı kent güvenlik kameraları analizleri sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin H.K., E.K. ve S.E. olduğu tespit edildi. İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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