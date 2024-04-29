Elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı hızlı indiği iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü, o esnada karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yaya yola savruldu. Bisiklet ile birlikte sürüklenen sürücü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün başını çarparak yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN