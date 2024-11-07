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Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde plakasız bir elektrikli bisikletin çarptığı 60 yaşındaki O.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.H. idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet, Atatürk Caddesi Noter Sokağı'nda market alışverişi yaptıktan sonra otomobiline aldıklarını yerleştiren O.K.'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisi ile O.K. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya neden olan elektrikli bisikletin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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