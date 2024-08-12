Elektrikli bisikletin çarptığı kadın hafif yaralandı

Eskişehir'de elektrikli bisikletin çarptığı ve hafif yaralanan bisikletli kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 26 AHR 458 plakalı elektrikli bisiklet, dönüş yaptığı esnada caddede seyir halinde bulunan A.Ç. isimli bisikletli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden düşen kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesi yapılan A.Ç., tedbir amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR