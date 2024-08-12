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Elektrikli bisikletin çarptığı kadın hafif yaralandı

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Eskişehir'de meydana gelen kazada, elektrikli bisikletin çarptığı bisikletli kadın hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de elektrikli bisikletin çarptığı ve hafif yaralanan bisikletli kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 26 AHR 458 plakalı elektrikli bisiklet, dönüş yaptığı esnada caddede seyir halinde bulunan A.Ç. isimli bisikletli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden düşen kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesi yapılan A.Ç., tedbir amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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