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Elektrikli bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Elektrikli bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te park halindeki elektrikli bisikletin çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te park halindeki elektrikli bisikletin çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesi Karagöz Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki elektrikli bisikletin, hırsızın hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay yerine gelen şüpheli, elektrikli bisikleti bulunduğu yerden alıp götürdü.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.E.M. isimli şüpheli yakalandı. Şahıs, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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