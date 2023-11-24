Elektrikli bisiklet ve oto hırsızı yakalandı Başkasına ait kredi kartını kullanan şahıs yakalandı Gaziantep'te 5 elektrikli bisiklet, 1 araba hırsızlığı ve başkasına ait kredi kartını kullanan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elektrikli bisiklet ve oto hırsızı yakalandı

Başkasına ait kredi kartını kullanan şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 elektrikli bisiklet, 1 araba hırsızlığı ve başkasına ait kredi kartını kullanan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan elektrikli bisiklet ve oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, farklı tarihlerde meydana gelen 5 elektrikli bisiklet, 1 oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren ve yolda bulduğu başkasına ait kayıp kredi kartından harcama yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin üzerinden çıkan çalıntı malzemeler ve kredi kartı emniyete teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.