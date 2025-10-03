Haberler

Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Rahat Tavırları Trafikte Şaşkınlık Yarattı

Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Rahat Tavırları Trafikte Şaşkınlık Yarattı
Güncelleme:
Erzincan'da elektrikli bisiklet sürücüsünün tehlikeli bir şekilde bacak bacak üstüne atarak trafikte ilerlemesi, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Erzincan'da elektrikli bisiklet sürücüsünün trafikte bacak bacak üstüne atarak ilerlemesi şaşırttı.

Erzincan'da trafikte ilerleyen bir elektrikli bisiklet sürücüsünün tavırları görenleri hayrete düşürdü. Sürücünün bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlemesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Şehir merkezinde kaydedilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsünün rahat tavırları trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücünün, hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan, adeta evde koltukta otururcasına bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlediği görüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
