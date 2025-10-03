Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Rahat Tavırları Trafikte Şaşkınlık Yarattı

Erzincan'da elektrikli bisiklet sürücüsünün trafikte bacak bacak üstüne atarak ilerlemesi şaşırttı.

Erzincan'da trafikte ilerleyen bir elektrikli bisiklet sürücüsünün tavırları görenleri hayrete düşürdü. Sürücünün bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlemesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Şehir merkezinde kaydedilen görüntülerde, bir elektrikli bisiklet sürücüsünün rahat tavırları trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücünün, hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan, adeta evde koltukta otururcasına bacak bacak üstüne atarak yolda ilerlediği görüldü. - ERZİNCAN