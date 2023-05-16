Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elektrikli bisiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Elektrikli bisiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Bırc idaresindeki elektrikli bisiklet, Yenisanayi Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi Adıyaman Anadolu Lisesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 49 AAD 665 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Bırc yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title