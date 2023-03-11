Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.M. idaresindeki 09 DS 512 plakalı otomobil park halinden çıktığı esnada A.M. idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazaya karışan elektrikli bisiklet çekici marifetiyle kaldırıldı. - AYDIN