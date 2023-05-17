Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada
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Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı kadın yaralandı.
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı kadın yaralandı.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya Caddesi istikametinden Perşembe Pazarı istikametine gitmekte olan Yusuf Nedim Köker isimli çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen yabancı uyruklu Ruslan Abdikeev'in kullandığı 07 MB 3225 plakalı motosikletle çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Rus uyruklu Nıkıtına Uliya Mihaylova yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.