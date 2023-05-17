Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışma anı kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı kadın yaralandı.