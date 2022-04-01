Elektrikli bisiklet hırsızları bekçiler den kaçamadı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızları gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Olay, Zafer Mahallesi 143 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri Zafer Meydanı'nda arkasında demir sele bulunan elektrikli bisiklet üzerindeki durumundan şüphelendikleri iki kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar elektrikli bisiklet ile kaçarak gözden kayboldu. Mahallede yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 143 sokak üzerinde yaya olarak yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde isimlerinin F.İ. ve T.İ. olduğu tespit edilen şüpheliler elektrikli bisiklet ve arkasındaki demir seleyi çaldıklarını itiraf etti. Elektrikli bisiklet ve demir sele 126 sokak üzerindeki bir binanın otopark kısmında bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa