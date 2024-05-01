Elektrikli bisiklet çalan hırsızdan pes dedirten savunma

Elektrikli bisikleti çaldı, 'İşe gidip-gelmek için çaldım' dedi

ADANA - Adana'da elektrikli bisiklet çalıp tutuklanan hırsızın ifadesinde, "Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip-gelmek için çaldım" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Nisan saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi Recep Y. (28), caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı. Şüphelinin, olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Recep Y., ifadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip-gelmek için çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan elektrikli bisiklet ise bulunamadı.