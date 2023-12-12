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Elektrikli Battaniye Yangınında Vatandaş Yaralandı

12 Aralık 2023 21:47 Güncelleme: 21:49 Abone Ol

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, evindeki elektrikli battaniyenin çıkardığı yangını söndürmeye çalışırken yaralandı. Olayda, battaniyenin patlaması sonucu alevler büyüdü ve vatandaşın eşi de yanıklarla yaralandı.